Armando Shashoua: Físicamente estoy perfecto, podría jugar mañana

Armando Shashoua ya luce los colores del Atlético Baleares. El hermano de Samuel Shashoua fue presentado ayer como nuevo refuerzo blanquiazul para esta temporada. Al igual que su hermano en su momento, Armando llega procedente del Tottenham Hotspur y llega cedido al club balearico sin opción de compra, un hecho éste que denota que el club inglés no quiere desprenderse pronto de un jugador del que su hermano afirma tiene más talento en sus botas que él. Así, los Shashoua compartirán vestuario con la vista puesta en ser hombres importantes para Mandiola.

A diferencia de Samuel, Armando Shashoua llega en plenitud de condiciones físicas y dispuesto a tener minutos en cuanto Manix Mandiola lo desee. "No he podido hablar aún con el entrenador, con Patrick he hablado mucho antes de venir. Estoy aquí para ayudar al equipo a estar arriba al equipo. Físicamente estoy perfecto, puedo jugar mañana", aseguró el futbolista blanquiazul que sobre el motivo de venir al Atlético Baleares señaló: "He hablado con Samuel antes de venir aquí e incluso la temporada pasada cuando estaba aquí sobre el club. Vengo con muchas ganas de jugar y con gran ilusión".

Sobre su hermano comentó: " Tengo una buena relación con Samuel dentro y fuera del campo, hace dos o tres años ya jugué con él en categorías inferiores" y sobre su objetivo en el equipo comentó: " Estoy aquí para crecer como persona y jugador, para ayudar. Estuve ayer en el Estadio y me gustó mucho el ambiente.Puedo marcar goles pero me gusta dar asistencias de gol".

Por su parte, Patrick Messow explicó, sobre el fichaje de Armando Shashoua que "puede jugar de mediocentro organizador, mediapunta e incluso mediocentro defensivo. Le gusta tener el balón y es una experiencia muy importante para él salir de una cantera importante para llegar a un equipo con un objetivo importante. Estamos contentos de tenerle aquí y ojalá se lo ponga difícil al míster porque es una opción más que nos puede dar muchas cosas"