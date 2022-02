Un árbitro sufre perforación de tímpano tras una agresión en un partido de regional

Una perforación de tímpano es la grave consecuencia de la agresión sufrida por un colegiado,Joan Miquel Reus, en el partido de fútbol el pasado fin de semana. El colegiado sufrió la agresión de un jugador en el partido de Tercera Regional Xilvar B-Son Ferrer. Es uno tan solo de los cinco incidentes graves ocurridos en la última jornada y que no son hechos aislados. Hay que recordar que recientemente se agredió con lanzamiento de una moneda a un asistente en Son Servera y más grave aún esta misma temporada un individuo intentó apuñalar a un árbitro en el Collerense-Rotlet Molinar.

El árbitro y abogado Alejandro Murillo explica en Deportes Cope Baleares los cinco incidentes del último fin de semana: "un partido de tercera división se tuvo que interrumpir diez minutos por lanzamiento de objetos e insultos desde la grada. En uno de tercera regional se suspendió porque se agredió a un compañero que ha denunciado y que ha sufrido una perforación del tímpano, no estamos hablando de una agresión leve. En un partido de tercera regional y en otro de división de honor hubo una pelea entre jugadores. Esto no afecta tan solo a los árbitros, afecta al fútbol en general, es algo endémico. Hubo una persecución de un entrenador a un compañero al finalizar un partido almenazando con agredirle. Otro árbitro recibió amenazas de muerte por redes sociales, le dijeron "no sales vivo". Ha presentado también denuncia ante la policía".

En los últimos meses se ha producido una escalada en la violencia, el propio presidente de la Federación Miquel Bestard decía este miércoles en Deportes Cope Balears que es una año difícil y que está habiendo mucha crispación. La Federación ha endurecido las sanciones para los agresores con licencia federativa pero que no tiene competencia en los incidentes de público. Lo que sí decía Bestard es que se ha pedido a la Conselleria que inste a los municipios a prohibir la venta de alcohol en los campos, además de seguir pidiendo colaboración de la Guardia Civil y Policía. La Federación se ha personado también como acusación particular en algunos casos de "aficionados" que han agredido a árbitros y que han sido denunciados por la vía penal.

Pero ¿habrá fútbol o no habrá fútbol este fin de semana? Una gran mayoría de árbitros en ciertas categorías como la Tercera RFEF está decidida a parar según insisten desde el colectivo a Deportes Cope Balears. Los representantes del colectivo arbitral se reunieron ayer con la cúpula de la Federación que preside Miquel Bestard y el presidente del Comité técnico de árbitros, Tomeu Riera Morro. La Federación sostiene que es una minoría de árbitros quienes quieren parar, como decía Miquel Bestard en Deportes Cope Baleares el miércoles. Sin embargo la mayoría de árbitros de Tercera RFEF y de Preferente han mostrado su intención de parar. También todos los árbitros de la delegación de Ibiza y Formentera. Por contra no se han adherido los de Segunda Regional y Fútbol base, así como los de Menorca.Estos árbitros no secundarán el paro si no lo convoca el propio comité técnico.

Pero todo indica que la Tercera RFEF no se jugará o no lo hará con los árbitros de la categoría que están decididos a parar, salvo que en las próximas reuniones se llegue a algún tipo de acuerdo sobre qué medidas se van a implementar. Los árbitros han dicho basta a tanta violencia en los campos de fútbol y a sentirse desprotegidos, sobre todo porque la sensación es que no pasa nada, que se ha normalizado la violencia. Si bien es cierto que la Federación ha endurecido a través de sus comités de disciplina las sanciones para los agresores con licencia federativa, los árbitros están desprotegidos ante la violencia de los asistentes más violentos.

Esta tarde habrá una reunión entre los árbitros y el Comité y seguramente con la Federación. Lo que se cree en el colectivo arbitral es que se les informará sobre qué consecuencias puede tener negarse a dirigir los partidos. La situación es de tensión y preocupación en la Federación, tampoco sobran árbitros en el fútbol balear y si la propia Federación prescinde de los colegiados o les sanciona puede agravarse el problema.