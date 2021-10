Antonio Vadillo: "Tenemos que hacer un grandísimo partido para que los puntos se queden en casa"

El Palma Futsal juega este viernes ante el Levante U.D. en el Palau d'Esports de Son Moix. El equipo palmesano llega al partido tras caer en casa del Córdoba en un encuentro que acabó con el resultado de 4-2 favorable a los andaluces. La derrota ha dejado tocado al equipo y en especial a Antonio Vadillo. El técnico del Palma Futsalha admitido hoy en rueda de prensa que lo sucedido en Córdoba es culpa suya. "El máximo responsable de lo que sucedió en Córdoba soy yo. Cometí un error en el play off de la temporada pasada y no puedo hacerlo. No puedo no estar en el banquillo dos partidos", ha apuntado Vadillo.

El técnico ha admitido también que la derrota le ha hecho replantearse varios aspectos y ha confirmado que el equipo debe dar un paso al frente el viernes si quiere ganar al Levante. "Esta liga es muy igualada y nos lo ha demostrado en Córdoba. Se venía con la euforia de lo del Barcelona y en Córdoba se demostró que cuesta ganar. ElPozo por ejemplo tampoco ha ganado todavía", ha recordado el entrenador andaluz que ha confirmado que Chaguinha todavía sigue de baja y que Cainan podrá estar disponible.

De cara al encuentro, el técnico del conjunto palmesano ha sido muy claro con respecto a lo que deben hacer sus hombres para poder vencer al Levante. “Viene un rival importante que domina todas las facetas del juego, no solo nos vale con jugar bien. Tenemos que hacer un grandísimo partido para que los tres puntos se queden en casa” , ha asegurado Vadillo que también se ha mostrado convencido de que el público de Son Moix será parte importante en el partido. "Estoy seguro que el ambiente será el de las grandes ocasiones y que nos animarán como lo han hecho otras veces", ha subrayado.