Ante Budimir pedirá el traspaso al Mallorca

El delantero del Mallorca, Ante Budimir, es sin duda el gran deseado por el Valladolid. El club pucelano tiene en mente el fichaje de Budimir y el jugador tiene claro que quiere seguir en Primera División tras la oferta de la entidad blanquivioleta.

El atacante balcónico pedirá el traspaso al club bermellón cuando vuelva de su concentración con la selección de Croacia, que mañana se enfrenta a Francia en el Grupo 3 de la UEFA Nations League. Budimir pedirá al Mallorca que negocie con el Valladolid su salida.

Tal y como ya avanzó Deportes Cope el pasado viernes: “Budimir le va a pedir al Mallorca que le deje ir al Real Valladolid, la afición del Mallorca tiene que empezar a despedirse del delantero croata. El futbolista está intranquilo y ansioso y quiere jugar en Primera División porque entiende que ha correspondido al esfuerzo que hizo el Mallorca en su momento al pagar dos millones de euros al Crotone y que tiene una edad de 29 años en la que los trenes de Primera no pasan muy a menudo y desde el entorno de Budimir se espera que el Mallorca recapacite y no se remitan sólo a la cláusula y que negocien. El Real Valladolid quiere introducir cesiones porque el mercado está muy a la baja, pero el Mallorca no quiere malvender al jugador y se hará valer».

Budimir ya ofreció en la prensa de su país alguna pista de cómo se siente: "En este momento dejo a un lado los asuntos del Mallorca. Cuando vuelva con ellos, nos sentaremos y hablaremos. Para mí es primordial que las personas que me importan sepan cómo pienso y qué es lo que quiero".

El Mallorca, por su parte, no está interesado en traspasar al delantero y tratará de retenerlo. Para convencer al croata, el club bermellón tratará de ofrecerle una mejora de contrato.