Olympiacos y Fiorentina se medirán en la final de la Conference League el próximo 29 de mayo

El técnico español José Luis Mendilibar hizo historia y llevó al Olympiacos a su primera final continental tras volver a imponerse (2-0) este jueves al Aston Villa del también español Unai Emery, al que ya derrotó en la ida por 2-4, en el choque de vuelta de las semifinales de la Conference League.

Una clasificación incomprensible sin la actuación del delantero marroquí Ayoub El Kaabi, que tras firmar tres goles la pasada semana pasada en Birmingham, no desaprovechó la primera ocasión que dispuso para adelantar a los diez minutos de juego (1-0) al conjunto griego en el marcador.

Todo un mazazo para el Aston Villa que a diferencia de lo ocurrido en el partido de ida, donde sufrió lo indecible ante la presión elevada del Olympiacos, se mostró mucho más cómodo en la salida del balón.

