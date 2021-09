Ángel, Raíllo, Russo y Sturridge, bajas en el entrenamiento del RCD Mallorca

A falta de cuatro días para el partido frente al Athletic Club de Bilbao en San Mamés, Luis García solo ha podido contar con uno de sus centrales en el entrenamiento de esta mañana. Raíllo y Russo no se han ejercitado con el resto de sus compañeros por molestias físicas y su presencia el sábado en Bilbao es más que dudosa. Por lo que se refiere al central eslovaco Martin Valjent, la convocatoria con la selección de su país ha propiciado su ausencia. A día de hoy, la pareja de centrales que tiene más números de salir en el once inicial es la formada por Sedlar y el propio Valjent.

Un jugador que ni siquiera ha pisado las instalaciones de Son Bibiloni es el delantero inglés, Daniel Sturridge. El ex del Liverpool, Manchester City o Chelsea, se ha ausentado un día más en la sesión matinal. Tras el esperanzador tweet que lanzó ayer sobre sus buenas sensaciones en los entrenamientos, sorprende que en el día de hoy no haya estado presente ni en la charla técnica del entrenador madrileño.

No better feeling than scoring goals. Even in behind closed doors games like I played today, when I scored it felt amazing. Feeling sharper and sharper as the days go by. Can’t wait to play a proper game whenever the day comes and show the world my talents. God is good ??