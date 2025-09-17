Adiós a la gran opción de medalla de España en el Mundial de Atletismo: "Es algo totalmente inesperado"

El saltador hispano-cubano Jordan Díaz, actual campeón olímpico y de Europa de triple salto, decidió retirarse este miércoles de la calificación de la prueba de los Mundiales de Atletismo al Aire Libre que se están disputando en Tokio, después de hacer nulo en su primer salto.

Jordan Díaz ni siquiera pudo realizar su primer salto completo tras sobrepasar la tabla de batida y posteriormente decidió no continuar en la calificación para la que pedían 17.10 para entrar entre los 12 finalistas que pelearían por las medallas.

El campeón olímpico llegaba muy justo de preparación a esta cita, donde buscaba cerrar su particular 'triple corona', después de estar casi toda la temporada aquejado de molestias en la rodilla derecha. De hecho, llegaba a la capital japonesa con tan sólo una competición en su haber, el Campeonato de España celebrado en Tarragona el pasado mes de agosto y donde se proclamó vencedor con un salto de 17.16 metros.

“Me he resentido del cuádriceps, algo totalmente inesperado porque no tengo ese problema desde hace bastantes años. Es totalmente inesperado porque estaba bastante bien físicamente, incluso previamente a competir, en las carreras. Estaba muy bien, no me molestaba ni la rodilla y todo estaba perfecto. Pueden pasar estas cosas, jode, pero es lo que hay. Sentía que podía hacer la marca mínima totalmente fácil. Me sentía súper bien. Cosas que pasan”, aseguraba en zona mixta a 'El Corredor'.