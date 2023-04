Aguirre temía que se rompieran Lee y Muriqi

No está hecha la faena, el RCD Mallorca aún no ha conseguido la permanencia matemática si bien está muy tranquilo en la tabla y está firmando una temporada que ni los más optimistas preveían el pasado verano. No han estado en descenso en ningún momento y siempre han estado en posiciones tranquilas.

Javier Aguirre no cambia el discurso y quiere conseguir cuanto antes los puntos que certifiquen la continuidad en Primera División. La próxima cita es el lunes a las 19h en Son Moix ante el Athletic, que anoche perdía 0-1 de penalti ante el Sevilla.

Para el encuentro del lunes recupera a Raíllo y Galarreta tras sanción, es una incógnita para cuánto tiene Nastasic, que se resentía en el gemelo el día en el que reaparecía, el miércoles en el Metropolitano. El técnico está pendiente además del estado de sus dos jugadores más importantes en ataque, Kang-In Lee y Muriqi. Ambos se quedaron en el banquillo igual que Amath, también determinante en las últimas jornadas, algo que sorprendió y que se achacó a simples rotaciones.

En la isla no sentó bien el plan de Aguirre al acusar al técnico que estaba obviando este encuentro al salir con Abdón y Ángel en ataque. La realidad es mucho más compleja, y es que lo que de verdad preocupaba a Aguirre es forzar a sus dos jugadores más importantes en ataque y exponerlos a una lesión, porque habían arrastrado molestias musculares toda la semana. El técnico no quería correr ese riesgo y como aclaró tras la derrota, el plan de partido era ese, dejar los últimos 30 y pico minutos de partido para Lee,Amath y Muriqi.

Aguirre está preocupado con el estado de la plantilla porque son bastantes jugadores tocados, además de los laterales Giovanni y Augustinsson, que le dejan sin recambio en las bandas, hay defensas fundamentales como Raíllo y Valjent que están jugando con molestias cada semana. Valjent además se quedó fuera a última hora por una gastroenteritis. Ahora se une lo de Nastasic, y al técnico le preocupa también que Hadzikadunic pueda lesionarse al tener que jugar cada semana después de una ausencia de partidos muy larga.