¿Acierta el RCD Mallorca al no fichar en este mercado invernal?

Un equipo siempre puede mejorar, por ello el mercado invernal es una oportunidad para los clubes para intentar reforzar los puntos flacos del equipo. Sin embargo tener la oportunidad no significa poder.

Para poder se requiere primero un margen salarial que muy pocos tienen, basta ver el pírrico mercado invernal que ha tenido la liga española, sin un solo movimiento relevante de entrada, en todo caso llamativo que el Betis pague por Cucho Hernández 13 millones como se asegura, un Betis que ha tenido que desprenderse de jugadores para liberar masa salarial en los últimos tiempos, además del cedido Antony.

En cuanto a salidas mientras en la salida ha habido una destacable como es Douvikas al Como por 14 millones. El Getafe ha incorporado a Juanmi, Terrats y Bernat del Villarreal, el Villarreal a Buchanan, las Palmas a Bajcetic que ya debutaba anoche, el Girona a Arthur, el Valladolid a Aidoo, Grillitsch, Candela, el Alavés a Pau Cabanes, el Leganés a Duk y Barisic, etc en su inmensa mayoría se trata de cesiones o jugadores que han rescindido.

Es obvio que el férreo control financiero que impone la Liga resta capacidad adquisitiva a los clubes, que no gastan alegremente como antes, no pueden, mientras otras ligas no tienen un freno tan exigente al gasto.

El RCD Mallorca ha incorporado tan solo un jugador, el repescado David López, canterano que ha llegado del Burgos, mientras que ha aligerado la plantilla de jugadores que no estaban teniendo minutos. Se han cumplido los objetivos del mercado pues, lo que dijo el técnico Jagoba Arrasate, destino para los jugadores con poca participación, aligerar plantilla, y de paso ocupar una vacante con alguien de la casa como también prefería el técnico.

El balance que hará el club en las próximas horas sobre este mercado invernal será por lo tanto positivo. Además ha ampliado contrato Dani de forma automática.

Ahora bien, ¿es esto lo que necesitaba la plantilla? un vistazo al rendimiento del equipo en el último mes encendería las alarmas por la falta de refuerzos, por la oportunidad perdida para reforzar la plantilla. El club siempre tiene cierto margen salarial en el mercado invernal, así se programa cada verano, por lo que es lógico pensar que cierto margen había para fichar.

¿Por qué no se ha hecho? a lo mejor es que no se ha podido. Es obvio que el Mallorca tiene margen de mejora si se mira el último mes, mucho, aunque eso colisiona con la gran primera vuelta.

Es lógico pensar que en la segunda vuelta las cosas se pueden complicar porque los puntos ya son más vitales, todo el mundo aprieta más, algunos equipos se han reforzado, lo que no significa que mejoren, habrá que ver. El RCD Mallorca pese a tener en teoría una plantilla compensada está mostrando graves carencias en el el último tramo de competición, no es incisivo en las bandas, está teniendo lagunas defensivas que le cuestan puntos, el equipo no es tan agresivo en la recuperación del balón, está más largo, mientas que con balón es demasiado horizontal y previsible, no tiene profundidad, los laterales no llegan como antes, los fichajes no juegan, lo que da que pensar, sobre todo pensando que los jugadores de banda llegaron para reforzar algo que la plantilla no tenía y el técnico necesitaba. Pero Robert Navarro es titular de vez en cuando, Valery no juega y Chiquinho menos.

Los delanteros no ven portería, Larin y Muriqi arrojan dudas sobre pueden jugar juntos. Lo cierto es que el Mallorca ha sido conservador en este mercado y ha decidido apostar por lo que tiene, no buscar ningún cambio. Podría haber intentado otros extremos y recolocar alguno de lo que tenía, podría haber buscado un delantero diferente a lo que tiene, podría haber buscado velocidad, que parece lo que menos tiene y hace previsible los ataques.

Sí, podría haber hecho todo eso, aunque el análisis es coyuntural, se basa en lo que estamos viendo este arranque de 2025 y una dirección deportiva y un técnico deben basarse no en el último partido o los últimos partidos, sino en lo que tiene la plantilla y el potencial que puede desarrollar más allá del momento.

Queda por ver si han acertado y se vuelve a ver un Mallorca agresivo, vertical, con colmillo, que vea puerta y sume puntos.