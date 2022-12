Abel Bernal: "Afrontamos el partido igual que contra Boiro"

El Voley Palma juega este fin de semana contra el Voley Textil Santanderina, el sábado tres de diciembre a las 18h en Son Moix. Buscarán la segunda victoria de la temporada después de ganar al Rotogal Boiro la semana pasada.





Hoy en la previa del partido de la jornada diez el entrenador y jugador del equipo, Abel Bernal, ha hablado del partido que les puede dar esa segunda victoria y que sería muy importante para el equipo. “El partido se afronta de la misma forma que la semana pasada contra Boiro, muy concentrados en lo que tenemos que hacer y no dejarnos llevar por esa victoria. Tenemos que mantener nuestro nivel y nuestro juego para conseguir más garantías”. Por otra parte también ha afirmado que “en el partido anterior no salimos del todo contentos ya que el rival dio más que lo que dimos nosotros y eso asusta”.





Del rival de esta semana ha recalcado que “Textil no está funcionando bien como equipo, les pasa como a nosotros que no acaban de jugar como quieren y no somos tan inexpertos”.

Con la victoria de la semana pasada ha hecho referencia a lo dificil que es jugar de visitante y especialmente en el primer set: “Cuando juegas de visitante el primer set siempre es complicado, no tienes las referencias y te cuesta empezar. Eso en casa no creo que nos pase por el hecho de lo importante que es esta victoria y les pasará más a ellos que nosotros esos nervios de inicio de partido”.





En cuanto al tema de los MVP del partido o de la jornada recalca que “no le damos importancia y menos a nivel individual, si que es una alegria salir ahí pero no cambia nada.” Aún así ha señalado con Toni de la Rosa al lado que “está aportando mucho al equipo, después de entrenar mucho tiempo con nosotros está ayudando mucho y tiene además la oportunidad de ser titular.” Ha concluido además que aunque no le den importancia al MVP, “si vuelve a salir como MVP, tenemos una apuesta pendiente” a lo que Toni contestó entre risas que “la tienen ellos, yo no, si salgo de nuevo MVP me quieren rapar la cabeza”.