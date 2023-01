Todo equipo que se precie necesita algún talismán, ese jugador para cuando las cosas se ponen feas, no siempre funcionará pero la creencia general en que puede conseguirlo, empezando por el propio protagonista y seguido por compañeros y afición, hace que Abdón Prats haya vivido ya varios momentos mágicos desde su retorno al Mallorca: gol de ascenso a Primera, gol clave para la permanencia.

Juega poco pero sus goles se han convertido ya en un clásico en el Estadio de Son Moix donde la gente le aplaude a rabiar cada vez que salta al campo, más si las cosas no salen como fue el caso del pasado sábado ante el Valladolid. El delantero mallorquín ha tenido su mejor semana desde el inicio de la temporada y no podía arrancar mejor 2023, marcando en la Copa del Rey y asistiendo a Muriqi en ese mismo partido en Pontevedra, y tres días después marcando el gol del triunfo ante el Valladolid en la última jugada del partido.

Esa falta lanzada de forma magistral por Kang-In Lee y que parecía iba a rematar Maffeo y que finalmente acaba de empujar Abdón en la misma área chica. Abdón sólo ha jugado 135 minutos en esta liga, entraba en el minuto 84 con empate a cero sustituyendo nada menos que a Muriqi, un cambio que incluso parecía difícil de entender, no por la entrada del mallorquín sino por la salida del máximo goleador y principal amenaza del equipo en ataque y excelente cabeceador. La lógica decía que en los últimos minutos con Muriqi y Abdón había más posibilidades de remate.

El delantero estaba exultante y su esfuerzo se vio más que recompensado con la victoria y el cariño de la afición que estuvo coreando su nombre un buen rato: "Como digo muchas veces cuando hablo con familiares, si estás en el campo tienes más posiblidades de marcar o provocar algo para el equipo. Últimamente me está tocando participar poco y aprovecho los minutos el tiempo que tengo ayudar. Ha llegado un punto en el que tengo una edad y experiencia que me ayuda a controlar estas emociones. La confianza no la venden en ningún lado, la debo tener yo mismo por mí mismo. Tener fe para cuando me toque ayudar al equipo. Confío en mí, en las capacidades que tengo y trato demostrar cuando puedo y el equipo me necesita".

Javier Aguirre prefiere no hablar de titulares y suplentes y dejaba claro que Abdón es patrimonio del Mallorca: "Es de agradecer que tu entrenador hable así de ti. Me veo como un jugador mallorquín que tiene la gran suerte de jugar en su equipo en Primera División. Mi sueño es retirarme aquí aunque uno quiere jugar más y ayudar más a los compañeros".

Sobre cómo se imaginó esos últimos minutos indicaba que "normalmente los jugadores profesionales y no profesionales visualizamos el partido que tenemos. Es verdad de que cuando han pitado la falta sobre Maffeo he visualizado que podía ir allí la pelota. La gente me anima, incluso Copete que lleva poco tiempo aquí me ha dado un empujón emocional diciendo que la iba a meter. Que la afición y los compañeros me valoren de esta forma y me transmitan esa confianza y fuerza que me están transmitiendo es muy grande".

Así vio el gol: "Cuando he rematado sabía que iba dentro, la distancia entre el portero y yo era pequeña y con desviarla podía ser gol. Hemos visto la repetición y Maffeo me ha dicho que la ha rozado, no sé si tiene bonus por asistencias o goles pero se lleva una asistencia aunque sea a 20 centímetros".

A pesar de no estar apurados en la clasificación tenía claro que era necesia la victoria: "Miramos el trabajo que tenemos hasta el 4 de Junio, nos encontramos en una zona cómoda, ganaron Cádiz, Celta, ves el descenso más cerca que es donde nos hemos de fijar, y si no ganábamos lo teníamos cerca, son importantes estos puntos y ante un rival a priori directo y que juega muy bien".