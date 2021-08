2.495 abonados podrán asistir al estreno de la UD Ibiza en Can Misses

Semana grande en Ibiza. El fútbol profesional llega a las pitiusas, algo que nunca había ocurrido en la historia del fútbol de Ibiza y Formentera. Por primera vez un partido de la Liga de Fútbol Profesional, un partido de Segunda División y la ilusión es máxima no ya en el club, la UD Ibiza, que debutó con buen pie en la categoría, un empate en la Romareda, sino en los miles de aficionados al fútbol que llevan años esperando en las pitiusas algo así.

Can Misses se prepara a toda prisa y trabajo contrarreloj. La reforma del Estadio se habrá hecho en dos meses de verano, el césped está habilitado hace días pero las mejoras del Estadio son muchas, ya que estaba lejos de cumplir con los requisitos de un partido de la Liga de Fútbol Profesional.

Pero no todos podrán ver el estreno en casa de la Liga Smartbank, debido al 40% de aforo máximo por ahora. El Govern comunicaba al club que el límite de aforo será de 2.495 espectadores por lo que no todos los abonados podrán asistir al estreno, ya que aunque no se ha hecho oficial la cifra de abonados supera dicha cantidad. La UD Ibiza no ha comunicado aún cómo será la selección de los que puedan asistir al encuentro frente al Málaga este domingo a las 17h.

Es posible que sea por orden de carnet, quién sabe si por sorteo. En el caso del RCD Mallorca se hizo una rotación, aunque casi 2.500 de a los que les correspondía ir no acudieron, con el consiguiente enfado de los abonados que no podían ir y se quedaban asientos sin ser aprovechados.

En lo deportivo, en la UD Ibiza debutaron el viernes Bogusz, Cifu, Miki Villar y Appin. Carcedo dispone ahora de dos nuevos delanteros, Miguel Ángel Guerrero y Cristian Herrera, con amplia experiencia en Segunda División, uno procedente del Rayo y el otro del Lugo. La nómina de delanteros ahora es de cuatro, contando a Castel y Rodado. Habrá que ver si alguno prefiere salir cedido o están dispuestos a competir por un puesto.

El rival el Málaga empataba ayer a cero ante el Mirandés en un partido en el que debutaba el jugador cedido por el RCD Mallorca, Braian Cufré, en la segunda parte mientras que era titular el mallorquín y exbermellón Brandon Thomas. Chavarría se recupera de una grave lesión. El Málaga tuvo suerte porque el Mirandés se adelantó en los últimos instantes de partido pero el colegiado Pulido lo anuló tras ver la jugada en el VAR por una falta previa polémica.