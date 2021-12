1900 entradas vendidas para el At.Baleares-Getafe

El Andratx-Sevilla se ha llevado los focos esta semana pero hay otra eliminatoria enormemente atractiva por significar el regreso de un equipo de Primera División al Estadio Balear con motivo de esta segunda ronda de Copa del Rey.

El Getafe CF será el rival del Atlético Baleares este jueves 35 años después de la última visita de un equipo de Primera División, que fue el RCD Malloca (2-4). Ha llovido mucho desde entonces y los aficionados balearicos se debaten entre el atractivo de este partido hasta el lamento porque no haya sido otro equipo con más cartel de la Primera División así como a la inoportuno de la hora.

Será a las 21h, un horario francamente malo para el aficionado que al día siguiente tiene que ir a trabajar y en especial por el frío que está haciendo estos días en las horas que no son de sol. Si durante el día las temperaturas son agradables, antes de la salida del sol como también después del anochecer la temperatura baja bastante y a las 21h puede hacer bastante frío, la mínima prevista para mañana jueves es de cuatro grados.

A pesar de estos inconvenientes la venta de entradas ha sido a buen ritmo aunque estará lejos de llenarse el Estadio Balear. Ya se han vendido 1.900 entradas, que están a precio asequible, lo que significa que no todos los socios han comprado su entrada. Los abonados pagan entre 5 y 15 euros, ya que la Copa del Rey no está incluida en el abono. Mientras, los no abonados pagan de 10 a 30 euros.

Ver un primera no ha sido algo frecuente en la historia reciente del Atlético Baleares. La última visita al Estadio Balear fue en 1986 del RCD Mallorca, que vencía por 2-4 en la cuarta ronda copera. En la 77-78 fueron el Cádiz y el Salamanca, en la 76-77 el Levante y en la 61-62 el Tenerife.

En lo deportivo, Hugo Rodríguez está disponible para reaparecer con motivo de este partido copero, como viene contando desde la semana pasada Deportes Cope. El extremo se había lesionado de nuevo muscularmente en un entrenamiento tras su lesión en el Di Estéfano. Quien también empieza a entrenar en el campo es Jesús Álvaro, el lateral zurdo.

Curiosamente Hugo podría jugar también frente a su ex equipo, el San Fernando, este domingo en liga. Falta le hace al equipo algo más de potencial ofensivo, si bien los principales problemas en la última derrota han sido defensivos. No es normal que al Atlético Baleares le remonten como le hizo el Barcelona B, menos normal aún para el equipo de Xavi Calm encadenar dos derrotas consecutivas.

Llega por lo tanto el partido copero en el peor momento del año pero el defensa Carlos Delgado afirma en Deportes Cope que espera que les sirva como revulsivo. Y además en ausencia de uno de sus mejores hombres, Iñaki Olaortúa, operado esta semana de menisco y que estará ausente algunas semanas. El central vasco era uno de los jugadores que mejor había empezado el campeonato y líder del equipo en defensa.