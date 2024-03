Sebastià Oliver: "Yo creo qué sí es posible que 20.000 mallorquines vayan a Sevilla"

El Moviment Mallorquinista anunciaba ayer 90 plazas más a 315 euros por billete para llenar dos aviones que trasladen a los aficionados la final de Sevilla. El vuelo es Palma-Sevilla, traslado al campo y regreso, sin estar garantizada la entrada.

En el Moviment han sido los más rápidos en moverse haciendo bueno el nombre de esta asociación de peñistas y aficionados del RCD Mallorca. Por ahora no se sabe nada por parte del club, que el jueves se reúne con la RFEF para organizar la logística de la final. Se desonoce el número entradas, aunque se habla de 20.500 por equipo, y se desconocen también los precios. La pasada temporada en la final entre el Real Madrid y Osasuna oscilaron entre 39 y 231 euros.

La alarma saltaba ayer al anunciar una agencia precios de más de 600 euros, lo que provocó malestar entre los seguidores.

Según ha podido saber Deportes Cope Baleares, Air Europa dispondrá de 14 aviones propios y negocia con otras compañías entre seis y ocho aviones más. Por lo tanto, sólo Air Europa puede movilizar algo más de 4.000 aficionados. Es obvio que además de otros aviones será necesaria la vía marítima.

El propio Moviment está trabajando para anunciar uno o varios barcos que en principio irían a Valencia, aunque también podría ser destino Denia. Sebastiá Oliver, presidente del Moviment considera que sí es posible que se puedan ocupar las 20.500 plazas de mallorquinistas y espera que se dé cierta prioridad a los abonados, al menos un primer plazo para socios:

"yo creo que sí pueden salir 20.000 mallorquines a Sevilla, estamos trabajando en otras opciones que aún no tengo confirmadas. ¿Barcos? hemos de ser realistas, para sacar 20 000 personas necesitaríamos 100 y pico aviones y no los tendremos, así que habrá que salir vía marítima también. Estamos en esa línea y ojalá hoy podamos anunciar algo". En cuanto a los abonados "lo que haría personalmente es poner un plazo de unos días para los abonados para adquirir una entrada, y una vez concluido ese plazo pues se abra a cualquier mallorquinista. Por ahora del club no tenemos ninguna noticia".

Oliver se refiere al precio de 600 euros que ofrecía una agencia: "este viaje se nos ofreció el fin de semana, lo teníamos pero nosotros no sacamos ese precio porque es abusivo. Los 300 que ofrecemos nosotros no es que sea razonable porque ya es caro, pero sobre las posibildades que hay es algo más razonable".









