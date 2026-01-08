Rubén Bover en apoyo de Carlos Julio: "Lo más importante es que esté bien"
El centrocampista mallorquín, de vuelta tras una grave lesión, se ha referido a la situación personal de su compañero Carlos Julio, quien ha dejado el Atlético Baleares por problemas anímicos. Además, repasamos la actualidad balearica con Pedro Bonet
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el - Actualizado
1 min lectura9:23 min escucha
"Sánchez es atlantista cuando están Biden u Obama en la Casa Blanca, pero con Trump la cosa cambia"
Pilar García de la Granja
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h