Rubén Bover en apoyo de Carlos Julio: "Lo más importante es que esté bien"

El centrocampista mallorquín, de vuelta tras una grave lesión, se ha referido a la situación personal de su compañero Carlos Julio, quien ha dejado el Atlético Baleares por problemas anímicos. Además, repasamos la actualidad balearica con Pedro Bonet

Rubén Bover
Rubén Bover

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura9:23 min escucha

