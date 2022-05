Pablo Ortells: "Vamos a acabar la liga con Javier Aguirre"

El Director Deportivo del RCD Mallorca Pablo Ortells ha valorado las opciones de permanencia del equipo y el descalabro antel el Granada. Ortells no se ha planteado un último revulsivo en el banquillo, mantiene la confianza en Javier Aguirre. No opina sobre posibles cambios en el once y habla de que los jugadores estén metidos y cuiden los detalles, en referencia a una imagen nocturna de Fer Niño en la noche del sábado tras la derrota. Cree que quedan opciones de permanencia y hay que apurarlas empezando por el partido de mañana en Sevilla.

Pide unión en este momento para ir de la mano en los partidos que restan, sólo uno de ellos en Son Moix el domingo ante el Rayo.













foto: RCD Mallorca