Moha Keita: "Los últimos empates han sido algo duros, hay que seguir que estamos enganchados arriba"

El atacante del At. Baleares se muestra convencido de conseguir el objetivo aunque admite que "en la segunda vuelta todo se complica, cuesta ganar y te conocen mejor". Agradece tener mayor libertad ofensiva: "me siento más fuerte y cómodo ahora".

Moha Keita
Moha Keita

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura5:25 min escucha

Tracking