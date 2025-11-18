COPE
Miquel Molondro, presidente del líder Poblense antes del derbi ante el At.Baleares: "Es un derbi soñado para nosotros"

El mandatario se muestra feliz por la marcha del equipo en COPE: "hay una gran plantilla muy bien dirigida por Óscar Troya y su equipo de trabajo". Sobre el domingo dice que "hemos pedido al At. Baleares 200 entradas que nos han hecho llegar, veremos durante la semana la demanda que habrá"

MIQUEL MOLONDRO, presidente del Poblense
Miquel Molondro

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura4:05 min escucha

