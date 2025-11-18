Miquel Molondro, presidente del líder Poblense antes del derbi ante el At.Baleares: "Es un derbi soñado para nosotros"

El mandatario se muestra feliz por la marcha del equipo en COPE: "hay una gran plantilla muy bien dirigida por Óscar Troya y su equipo de trabajo". Sobre el domingo dice que "hemos pedido al At. Baleares 200 entradas que nos han hecho llegar, veremos durante la semana la demanda que habrá"