El CF Lorca Deportiva coge carrerilla y ya mira a los puestos de playoff

El CF Lorca Deportiva ha pasado de rozar el descenso a soñar con el playoff en cuestión de semanas. El equipo atraviesa un momento dulce tras encadenar cinco victorias consecutivas, una racha que ha cambiado por completo la dinámica del vestuario. El portero Ernestas, en una entrevista para Deportes Cope Lorca, ha explicado cómo el equipo ha logrado esta remontada. "Empezamos a coger una buena dinámica, sobre todo en cuanto cogimos la primera victoria, eso empezó a fluir cada vez más en el equipo", ha señalado el guardameta.

Este cambio contrasta con el arranque liguero, donde el equipo sumó tres derrotas y tres empates en las primeras seis jornadas. Pese a los malos resultados, Ernestas defiende que las sensaciones ya eran positivas. "Veías que el equipo generaba, que al final tenía ocasiones de gol, ves que el equipo compite, ves que el equipo en defensa es contundente", ha afirmado. Aunque algunos fallos puntuales les penalizaron, considera que "lo hemos solventado de buena manera y yo creo que el equipo ahora está más fuerte”.

Capacitados para competir en cualquier campo

Las victorias en campos complicados, como el del CD Linares o el del Xerez CD, han supuesto un punto de inflexión y una inyección de moral para la plantilla. Para Ernestas, estos triunfos demuestran que están preparados para enfrentarse a cualquier rival y en cualquier escenario. "Estamos capacitados a competir en ese tipo de campo, y estamos capacitados a competir en otro, cualquier campo", ha destacado el portero, insistiendo en que la clave es "creérnoslo entre nosotros mismos y competir al máximo".

Doble cita en casa para afianzarse arriba

El calendario ofrece ahora al CF Lorca Deportiva una doble cita en casa, una oportunidad para consolidarse en la zona alta de la tabla. Sin embargo, Ernestas se muestra cauto ante el próximo rival, el Melilla. "Nosotros también hemos pasado por esas dinámicas, y ya sabemos lo difícil que era ganarnos", ha comentado, recordando que el Melilla es "un equipazo que va a competir de principio a fin y no nos lo va a poner fácil".

La recuperación de jugadores importantes que estaban lesionados, como Carrasco, supone otro impulso para el equipo. "Me alegro un montón, sobre todo con los jugadores que se están recuperando, porque son grandísimos jugadores y se merecen también estar ahí", ha explicado el portero, que ha añadido que "esos jugadores nos van a aportar muchísimo en los partidos y los necesitamos a todos".

Un llamamiento a la afición

Finalmente, Ernestas ha hecho un llamamiento a la afición para que acuda al estadio y apoye al equipo en este momento clave. El guardameta cree que el respaldo de la grada es fundamental. "Es un llamamiento, necesitamos a nuestra gente, necesitamos que estén en el campo, que nos alienten y que nos apoyen de principio a fin, porque yo creo que nos va a dar un plus más, y es una motivación también para nosotros", ha concluido.