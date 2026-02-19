Miguel Ángel Paniagua sobre Baba Miller: "Le veo muy capaz de llegar a un equipo NBA"
El ala-pívot mallorquín está promediando un doble-doble con Cincinnati en la liga universitaria y podría apuntar alto al Draft. Repasamos los alicientes de la Copa del Rey con el Profe Paniagua
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el
1 min lectura5:56 min escucha
"El café se encarece y lo hace desde el origen hasta la taza. Cada vez que pedimos un café estamos viendo el efecto de un planeta más cálido, cosechas más frágiles y un equilibrio natural que se está desplazando"
Pilar G. Muñiz
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h