Miguel Ángel Paniagua sobre Baba Miller: "Le veo muy capaz de llegar a un equipo NBA"

El ala-pívot mallorquín está promediando un doble-doble con Cincinnati en la liga universitaria y podría apuntar alto al Draft. Repasamos los alicientes de la Copa del Rey con el Profe Paniagua

Miguel Ángel Paniagua
Miguel Ángel Paniagua

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura5:56 min escucha

