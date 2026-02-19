gastronomía con isabel pérez
San Hô consigue su segundo Sol
El restaurante, ubicado en el hotel Royal Hideaway Corales Resort y liderado por el chef Adrián Bosch, que también cuenta con una estrella Michelin, recibió este segundo reconocimiento en la pasada gala celebrada por la famosa guía española
Redacción COPE Canarias
Canarias - Publicado el
1 min lectura8:49 min escucha
Temas relacionados
"El café se encarece y lo hace desde el origen hasta la taza. Cada vez que pedimos un café estamos viendo el efecto de un planeta más cálido, cosechas más frágiles y un equilibrio natural que se está desplazando"
Pilar G. Muñiz
Lo último
San Hô consigue su segundo Sol
8:49 min
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h
Últimos audios
San Hô consigue su segundo Sol
8:49 min