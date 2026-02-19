COPE
San Hô consigue su segundo Sol

El restaurante, ubicado en el hotel Royal Hideaway Corales Resort y liderado por el chef Adrián Bosch, que también cuenta con una estrella Michelin, recibió este segundo reconocimiento en la pasada gala celebrada por la famosa guía española 

Entrevista a Adrián Bosch

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

