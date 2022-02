Los árbitros de Baleares convocan huelga para este fin de semana en el fútbol regional hasta 3ª RFEF

Los árbitros han dicho basta tras la violencia que no cesa en los terrenos de juego de Baleares. Tras el último fin de semana en el que se han producido diferentes episodios de violencia, el colectivo en varias categorías ha decidido parar este fin de semana. Si no se desconovoca, no habrá fútbol de tercera división, Preferente,Primera,Segunda y Tercera Regional. Falta el fútbol base, Menorca, Ibiza y fútbol sala por decidir.

Lo anuncia en Deportes Cope Baleares el colegiado Alejandro Murillo representante de una de esas categorías en el estamento arbitral y abogado. Dice que la violencia no cesa, reconoce que la Federación ha puesto de su parte para sancionar a los culpables pero se muestra crítico con los Ayuntamientos y la consejeria de asuntos sociales y deportes del Govern que no se toman medidas por ejemplo para evitar la venta de bebidas alcohólicas en los bares de los campos municipales.