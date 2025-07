Uno de los participantes con acondroplasia de la fiesta de Lamine Yamal niega que se les haya ridiculizado: "La Asociación ADEE no nos representa"

La fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal ha sido sin duda uno de los temas centrales de los últimos días. Una polémica creada por la denuncia que recibió el jugador del Barcelona por parte del la Asociación de Personas con Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE), entidad de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

Esta asociación ha anunciado medidas legales contra el futbolista Lamine Yamal por contratar a personas con enanismo para entretener la fiesta de su 18 años. Según la asociación, en la fiesta se contrató a personas con enanismo "únicamente para actividades de espectáculo y reclamo", unas prácticas que consideran "intolerable" al "perpetuar estereotipos, alimentar la discriminación y menoscabar la imagen y los derechos de quienes tienen acondroplasia u otras displasias esqueléticas, así como de todas las personas con discapacidad".

Ahora, una de las personas que participó en la fiesta de Lamine Yamal ha asegurado que “la Asociación ADEE no nos representa ni habla en nuestro nombre”. “Como personas adultas con Acondroplasia, lo que popularmente se conoce como enanismo, tenemos voz propia , criterio propio y plena capacidad para decidir sobre nuestra vida personal y profesional. No formamos parte de dicha asociación, no se nos ha consultado ni se nos ha pedido opinión antes de lanzar acusaciones públicas que nos afectan directamente”, continuó diciendo.

Además, sobre la fiesta de Lamine Yamal: “Somos personas, con plena capacidad para decidir sobre nuestra vida independiente. Cada uno de nosotros tomamos decisiones libremente gestionamos los aspectos imprescindibles de nuestra vida cotidiana y futuro.

Rechazamos rotundamente cualquier insinuación de que se nos haya ridiculizado o utilizado, como se ha afirmado públicamente sin pruebas. Quienes nos señalan sin conocernos, nos están deshumanizando y despojando de nuestra autonomía.

Por razones legales de confidencialidad para todos los inscritos e inscritas en el evento, no podemos referirnos a detalles concretos del evento, pero sí podemos y debemos defender nuestro honor y profesionalidad frente a campañas públicas que siembran duda sobre nuestro trabajo y dignidad personal.

Instamos a ADEE y a cualquier otra entidad a ejercer su labor con responsabilidad, sin generalizar, sin hablar en nombre de quien no ha sido escuchado, y sin convertirnos en herramienta de discursos ajenos a la realidad vivida por nosotros. Nos reservamos el derecho de emprender acciones legales, si se continúa difundiendo información falsa que atente contra nuestra reputación y nuestra imagen pública.

Y queremos decirlo alto y claro: Nos sentimos profundamente orgullosos de haber sido invitado en ese evento. Fue una experiencia profesional y humana en la que fuimos tratados con respeto”.