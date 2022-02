Llorenç Salvà: "La Federación se ha personado como acusación contra los agresores de los árbitros"

Tras el anuncio de convocatoria de paro por parte de los árbitros que ha avanzado en Deportes Cope Baleares el colegiado Alejandro Murillo, la reacción de la Federación ha sido condenar la violencia que han sufrido los colegiados y recordar que se han endurecido las penas contra los agresores.

Al mismo tiempo, el abogado de la Federación, FFIB, Llorenç Salvà, recuerda que a los espectadores, es decir personas que no tienen licencia federativa, no tiene potestad de sanción, pero que la Federación se ha personado como acusación particular en algunos de los casos de agresiones a colegiados contra los agresores.

Espera que en la reunión que se mantendrá este jueves se pueda reconducir la situación.