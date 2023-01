Juan Muñoz: "Nuestro jugador está expulsado, no hemos esperado a la sanción federativa"

Rápida respuesta del Son Caliu tras los incidentes sucedidos en el derbi juvenil entre el Son Caliu y el Playas de Calvià. La directiva presidida por Juan Muñoz tomaba la decisión ayer mismo de expulsar del club tanto al agresor como a un jugador del equipo que estaba lesionado y que saltó al campo en medio de la trifulca. "El jugador está expulsado del club, no hemos querido esperar a la sanción federativa", explica Muñoz en conversación telefónica con Deportes Cope Baleares.

El presidente del club calvianer explica, sobre el otro jugador expulsado que "detectamos que hubo un jugador que saltó al campo estando lesionado y no sabíamos bien si había sido para separar o para alentar la situación y nos han comentado que fue más para alentar que para separar y hemos tomado nota de ello". "Hemos decidido que tanto el agresor como el jugador que se metió en un lío que ni le iba ni le venía expulsarlos de la plantilla y del club", confirma Muñoz con tono firme.

El presidente del Son Caliu tiene muy claro que lo sucedido no puede repetirse pero también deja claro que no comparte las opiniones que se han vertido en redes sobre el jugador que agredió a su rival. "Fue un acto de impotencia y rabia. Los chicos tienen 16 años y son amateurs y tenemos que educarlos para que esto no vuelva a pasar pero se está demonizando al chico", apunta Muñoz que apunta que hubo una situación que pudo 'calentar' el partido antes del mismo. "Entre semana, nos hemos enterado de eso luego, hubo algún que otro pique, que es típico, entre chicos de uno y otro equipo. Esos piques, siempre que sean sanos y sean tipo ' os vamos a ganar' no es problema pero si pasan a mayores si es preocupante", apunta Muñoz que, vovliendo a la agresión indica: "Sigue siendo un acto horrible y espantoso que no debe volver a repetirse pero he leído por redes cosas como que no debe volver a jugar nunca más o que es un asesino y no, es un niño de 16 años que lo ha hecho muy mal y al que hay que reeducarlo y hacerle ver que lo ha hecho mal y castigarlo pero no matarlo, no deja de ser un menor de dieciséis años".

De hecho, el presidente del Son Caliu explica que el propio jugador que agredió a su rival se arrepintió casi de inmediato. "En cuanto se dio cuenta de lo que había pasado fue a pedir disculpas al jugador y a la familia del jugador. En la reunión que tuvimos de la junta para decidir lo que hacíamos se nos comentó que el padre del chico que había agredido al otro jugador había dicho que si no lo apartábamos nosotros lo haría él y el propio chico contactó por Instagram al agredido para disculparse de nuevo y saber como estaba".





Muñoz explica también las medidas de acceso del público quedando la asistencia ceñida a padres, madres y familiares directos de los jugadores y anuncia que un grupo de personas que alentó al jugador a llevar a cabo la agresión ha sido expulsado de por vida de las instalaciones del Son Caliu. "No vamos a dejar que venga un grupo de cuatro o cinco niñatos que se aburren y no tienen vida a generar mal ambiente al campo. Que se vayan al parque a generar ese mal ambiente. Lo que buscan es bronca y lo que han hecho es perjudicar a su amigo, aunque yo no creo que eso sean amigos y a un club que siempre o casi siempre ha hecho las cosas bien y nunca ha tenido problemas de ese tipo"