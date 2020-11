Joan Mir se ha convertido en campeón del mundo de Moto GP, es el cuarto español que domina la cilindrada reina en toda la historia, y de los cuatro españoles dos son mallorquines, Jorge Lorenzo y él. Ésta es la primera entrevista en Cope tras el gran triunfo. Mir gana en Moto GP tres años después de haber conseguido el título de Moto 3, aquel año COPE Mallorca le premió con el premio Popular a los deportes.

Joan Mir reconoce a Juanma Castaño que era difícil apostar por él a principio de temporada y que estaba bastante nervioso antes de la carrera. "Creo que lo he llevado muy bien, la carrera no ha salido del todo bien, iba sufriendo mucho sobre la moto, lo he pasado muy mal. Menos mal que esta carrera ha llegado ahora y no antes". Sobre la última vuelta "iba soñando un poco, deseando que acabara, las últimas vueltas se me han hecho muy largas".

Ganar con Suzuki es como ganar la liga con el Atlético le pregunta Juanma: "En teoría la gente es lo que dice, Suzuki es una familia más pequeña, no tiene tantos recursos como las grandes marcas, ganar con Suzuki tiene un extra de valor sí. Están flipando, veo a los japoneses que ganaron hace 20 años con Kenny Roberts y ahí siguen, están emocionados".

Lo que más le ha emocionado es "la felicitación de mis rivales, Márquez, Rossi...". ¿Ganar a Márquez? "lo intentaremos, el año que viene tendremos un duelo bonito, intentaré mejorar un poco más la moto porque el paquete Márquez y Honda siempre es muy competitivo y muy rápido".

Sobre si notará la presión del campeón en los próximos campeonatos, "presión por ganar perfecto, lo peor es presión porque te vayan a sacar del equipo porque no consigues resultados, uep! aquí ya es otra cosa". Mir también tiene un recuerdo para su familia.