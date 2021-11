Gilet apuesta por la continuidad del UCI Track Champions League

El pasado sábado más de 3000 personas se reunieron en el Velòdrom Illes Balears para vivir la primera prueba de la UCI Track Champions League, una nueva competición ideada por la UCI (Unión Ciclista Internacional) para tratar de acercar un deporte tan, en ocasiones, complejo, como el ciclismo en pista al gran público. El balance no pudo ser más positivo ya que el evento fue un éxito de asistencia y el espectáculo fue total. "Estamos muy contentos porque además de ser un espectáculo de luz y sonido y de realzar una modalidad como es la del ciclismo en pista el ver repletas las gradas como no se veían desde el mundial de 2007 hizo que fuera un día glorioso para el ciclismo de aquí", explica Fernando Gilet, presidente de la Federación Balear de Ciclismo en declaraciones a Deportes Cope Baleares.

Gilet, que estuvo siguiendo en directo todo el evento, explica las diferencias con otras pruebas realizadas en el velódromo mallorquín. "Era como estar en la tele. Era una sensación, el verlo en vivo, de que tú estabas en un programa de televisión espectacular con una música que generaba un ambiente de fiesta en el que además se podía ver a los mejores 'pistards' del mundo con un espectáculo de luz y sonido que yo no había visto nunca", admite el presidente del ciclismo balear.

Dado el éxito de esta primera prueba de la competición llevada a cabo en Palma, la idea es darle continuidad a la competición en próximas ediciones. "Por la parte que me concierne hablé con las dos personas responsables del evento y les trasladé esa solicitud. Sé que las instituciones están en conversaciones para que esto perdure en el tiempo y todos estamos muy interesados. Tenemos aquí un padrino importante como es Joan Llaneras que es una figura fundamental en esta historia que seguramente habrá hecho las mismas gestiones. Es algo interesante no sólo por el impacto turístico que tiene si no porque también rentabilizamos el velódromo con un evento que está a su altura".