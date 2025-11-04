COPE
Gerardo Bonet: "El 4-0 de Reus es engañoso, el equipo con uno menos compitió bien"

El centrocampista ve bien al equipo pese a la dolorosa derrota en Reus y espera reencontrarse con la victoria ante el Girona B. 

Gerardo Bonet
00:00
Gerardo Bonet

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura5:33 min escucha

