COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

David Miner, grupo Risa: "Estamos intentando imitar a Jagoba o Muriqi, pero el problema es cruzarse con Muriqi"

En el día del Real Sociedad-Mallorca, hablamos con un sufrido realista como David Miner del grupo Risa. Reconoce su preocupación por el mal arranque de la Real y habla de la admiración en San Sebastián por Jagoba Arrasate

David Miner del grupo Risa, en el centro
00:00
Descargar

David Miner

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

12:00 H | 24 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking