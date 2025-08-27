David Carro: "Todo es cíclico, volveremos a tener jugadores de Baleares en la selección española"
Analizamos la personalidad de la selección española de baloncesto y las opciones antes del Eurobasket, una selección que por primera vez en mucho tiempo no tiene a ningún balear
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
“Cada vez suben más las pensiones, pero los jóvenes licenciados siguen estancados en el mileurismo. La receta perfecta para un país sin futuro”
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h