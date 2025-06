Ángel Rodado: "Aún no sé si seguiré en el Wisla"

El goleador mallorquín admite ofertas tras marcar 66 goles en el Wisla Cracovia en dos temporadas y media. Por ahora no se ve en España: "a no ser que me llame el Mallorca". Sobre la UD Ibiza: "ha sido una pena no ascender pero siempre va a pelear por estar arriba"