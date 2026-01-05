El detenido por la agresión sexual a una menor en Xuxán (A Coruña) se enfrenta a un juicio rápido este lunes

El juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña, en funciones de guardia, ha decretado la puesta en libertad para el detenido por una agresión sexual a una víctima menor de edad. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado en el barrio de Xuxán y está previsto que este lunes se celebre un juicio rápido en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Medidas cautelares para el acusado

La magistrada que recibió al detenido en la tarde del sábado ha impuesto sobre él varias medidas cautelares a la espera de la vista. Se ha acordado una orden de alejamiento de la víctima a 500 metros y la prohibición de comunicación con ella, además de decretar la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional.

Noela Bao Coche patrulla de la Policía Nacional en una calle de A Coruña

Según informaron fuentes policiales, la agresión ocurrió supuestamente en el interior de un ascensor entre las 02:00 y las 03:00 horas de la madrugada del sábado. Tras los hechos, la víctima consiguió huir, y el hombre fue detenido por la Policía Local gracias a la descripción facilitada por los vecinos, permaneciendo después en dependencias de la Policía Nacional.

Otro caso de agresión sexual en O Ventorrillo

Por otra parte, el juzgado también ha decretado la libertad para el denunciado por otra agresión sexual sucedida también en A Coruña. En este caso, los hechos tuvieron lugar en el barrio de O Ventorrillo y el hombre está citado para este lunes en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

La detención de este segundo implicado fue llevada a cabo por la Policía Local a primera hora de la mañana del sábado. Al igual que en el caso anterior, fue trasladado a la comisaría de la Policía Nacional, donde permaneció hasta su pase a disposición judicial.