Alejandro Campano: "Sorprende un poco el mal arranque del Mallorca por la estabilidad que tenía ese grupo"
El ex capitán bermellón reconoce que Dani "estuvo fuera de lugar" y dice que con el Sevilla en puesto europeo sin dinero para fichar, se demuestra que no todo es lo económico. "El trabajo del mÍster y la unión de los jugadores hace que esté funcionando"
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el
1 min lectura8:44 min escucha
"El lenguaje es tan explícito, con referencias a "lechugas" y "chistorras", que resulta muy difícil ofrecer una explicación creíble que despeje tanta sordidez"
Carlos Herrera
