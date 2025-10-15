Alejandro Campano: "Sorprende un poco el mal arranque del Mallorca por la estabilidad que tenía ese grupo"

El ex capitán bermellón reconoce que Dani "estuvo fuera de lugar" y dice que con el Sevilla en puesto europeo sin dinero para fichar, se demuestra que no todo es lo económico. "El trabajo del mÍster y la unión de los jugadores hace que esté funcionando"