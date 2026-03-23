Toni Gomila estrena 'L'enemic' en el Principal: un hombre contra la maquinaria del poder

El Teatre Principal de Palma acoge el estreno de su nueva gran producción, "L'enemic", protagonizada por el actor Toni Gomila. La obra, basada en un texto de Henrik Ibsen, se estrena este jueves 26 de marzo a las 20:00 horas, con representaciones programadas durante todo el fin de semana.

La pieza es una adaptación del clásico "Un enemic del poble" de Henrik Ibsen, a cargo del dramaturgo y director José Martret. Narra la historia del doctor Thomas Stockmann, quien descubre que las aguas del balneario, principal motor económico de su pueblo, están contaminadas. Su decisión de hacer pública la verdad desata una lucha terrible contra el poder político, los medios y la propia comunidad, que teme perder su fuente de riqueza.

Un teatro político y contemporáneo

Para Toni Gomila, se trata de una obra fundamental. "Es uno de los primeros ejemplos de teatro político", ha afirmado el actor. La adaptación de Martret, según Gomila, plantea una reflexión de "absoluta contemporaneidad" sobre cómo nos organizamos como sociedad en la actualidad y el papel que juegan los intereses colectivos frente a la verdad.

Una velada teatral completa

La función del viernes 27 de marzo coincide con el Día Mundial del Teatro, por lo que tendrá un carácter especial. Justo antes de la representación, el director de la obra, José Martret, leerá el manifiesto internacional de este año. En palabras de Gomila, la confluencia de la obra, los intérpretes y la escenografía en la gran sala del Principal convertirán la jornada en "una velada teatral completa".

Además del estreno del jueves y la función del viernes, habrá una tercera representación el sábado 28 a las 18:00 horas.

El teatro ofrece para esta función un servicio de ludoteca gratuito. Asimismo, varias de las funciones serán accesibles para personas con discapacidad visual y auditiva, con medidas como audiodescripción, sobretitulado adaptado y bucle magnético.