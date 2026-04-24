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El Mirall de l'Església 24 de abril de 2026

El teléfono de la Esperanza Illes Balears cumple 40 años. Hoy nos visita su presidenta, María Antonia Mateu. "Educación emocional y redes sociales en la familia", mañana sábado, en el Colegio Nuestra Señora de Montesión tiene lugar la primera edición de unas Jornadas de Familias.

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Redacción COPE Mallorca

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