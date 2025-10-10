El Mirall de l'Església 10 de octubre de 2025
Entrevistamos a Javier Cercas, autor de "El loco de Dios en el fin del mundo". Este domingo se abre la venta de entradas al concierto de Hakuna Group Music el próximo 6 de diciembre en el auditorio del Colegio San Cayetano.
Redacción COPE Mallorca
Mallorca - Publicado el
1 min lectura
Escucha en directo
En Directo COPE MALLORCA
COPE MALLORCA
En Directo COPE MÁS MALLORCA
COPE MÁS MALLORCA
"Aquí estamos muy preocupados por echar a Israel de Eurovisión, y de repente descubrimos que Trump nos quiere echar de la OTAN por gorrones"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h