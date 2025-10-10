COPE
Podcasts
Mallorca - Palma - Manacor - Inca - Alcudia
Mallorca - Palma - Manacor - Inca - Alcudia

El Mirall de l'Església 10 de octubre de 2025

Entrevistamos a Javier Cercas, autor de "El loco de Dios en el fin del mundo". Este domingo se abre la venta de entradas al concierto de Hakuna Group Music el próximo 6 de diciembre en el auditorio del Colegio San Cayetano.

El Mirall de l'Església 10 de octubre de 2025
00:00
Descargar

Redacción COPE Mallorca

Mallorca - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE MALLORCA

COPE MALLORCA

En Directo COPE MÁS MALLORCA

COPE MÁS MALLORCA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 10 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking