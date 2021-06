De Vigo a Madrid. El viaje de las hierbas de San Juan para no perder la tradición

Quedan pocas horas para que podamos disfrutar una vez más de la noche más corta del año y a la vez la más mágica. La noche de San Juan de este 2021 volverá a ser atípica. Sin poder acudir a grandes celebraciones, pero sí que están permitidas hogueras y celebraciones en el ámbito privado/particular, respetando en todo caso las medidas de seguridad: distancia social, uso de mascarilla y se recomienda aforo máximo de 15 personas en exterior y 6 en interior.

Sin hogueras en espacios públicos para evitar aglomeraciones

Como ya te hemos comentado en la mayoría de municipios del sur de la provincia se permite la realización de hogueras eso sí, previamente habría que haberla solicitado en el ayuntamiento. ¿Qué requisitos se piden para la realización de las hogueras particulares? Pues los fuegos deberán realizarse en lugares despejados manteniendo una distancia de seguridad como mínimo de 12 metros de las edificaciones, líneas aéreas de servicios, mobiliario urbano y vehículos, y no deberá superar en ningún caso los 3 metros de alto.

Además de las hogueras, esta noche también es tradición preparar las hierbas de San Juan, una tradición que ojo, se remonta incluso antes de los romanos y que en Galicia nunca hemos perdido. Y como manda la tradición, dejaremos reposar estas flores en un recipiente con agua durante toda la noche para después, ya por la mañana, nada más levantarnos lavarnos la cara. Esta mañana nos hemos acercado al mercado del Progreso y una de sus floristeras, Teresa, nos aseguraba que "la tradición continúa". Confesaba que le gusta que los jóvenes continúen con tradiciones gallegas tan típicas como esta.

¿Cuáles son las hierbas de San Juan?

Pues seguramente las plantas varían de una a otra zona de Galicia pero aquí quiero hablarte de algunas de ellas. La tradición dice que deben ser siete hierbas, habitualmente con propiedades medicinales y aromáticas entre ellas suele estar: el romero, la hierba de San Juan, helecho también conocido como fento, fiuncho, malva, hierba luisa, sauco o sabugueiro, laurel, flor de San Juan y el toxo…

Por cierto, la tradición también pide que el agua en el que se sumerjan estas plantas debe proceder de siete fuentes diferentes, quizás complicado, pero no imposible. Las personas supersticiosas aseguran que el ritual de lavarse la cara con las hierbas de San Juan ayuda a ahuyentar la mala suerte, por eso no es de extrañar que los gallegos queramos seguir la tradición en cualquier parte como nos contaba Teresa que ayer vendío un manojo de hierbas de San Juan a una clienta que se las iba a enviar a su hija que vive en Madrid.

Así que no lo dudes. Si no lo has hecho aún súmate a la tradición. En Ponteareas, esta tarde, a las 7 esta organizada una recogida de plantas aromáticas en la carballeira de Candeira, en Celeiros, aunque previamente había que inscribirse porque el aforo es limitado. Y en Vigo, por ejemplo, no habrá hoguera de San Juan en el Casco Vello, pero la asociación organizó una recogida de hierbas con la ayuda de un biólogo y hasta el día 27 varios locales del barrio participan en la exaltación de la sardina. En todo caso, para todos….feliz noche de San Juan.