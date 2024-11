SOS del Banco de Alimentos: faltan 400 voluntarios en la provincia de Pontevedra

Comienza este viernes la Gran Recogida del Banco de Alimentos y la ONG necesita todavía unos 400 voluntarios en la provincia de Pontevedra.

"Los necesitamos. Necesitamos un último empujón, sobre todo en las zonas de O Porriño, Salvaterra y Ponteareas, es donde necesitamos más manos, pero también en Vigo y Pontevedra", ha explicado en COPE la encargada de comunicación de la ONG, Ruth Villar.

Es el SOS de esta ONG que se vale de la ayuda de unos 2.000 voluntarios para generar esa marea azul que durante dos días barre la provincia recogiendo en los supermercados la solidaridad de los pontevedreses, con una misión clara, como explica su presidente, José Ramón Santamaría: "El objetivo es llegar a los 325.000 kilos, que es un objetivo que creemos que es alcanzable porque es una cifra que el año pasado alcanzamos y este año esperamos igualar o superar".

Para ello la ayuda de los voluntarios es vital, por eso Ruth recuerda que aportar un poco de nuestro tiempo es fácil, basta con llamar al 986 26 30 22 o por pasarse por la web del Banco de Alimentos, además de una alegría: "Es una experiencia estupenda, ayudar a los demás es algo muy gratificante", subraya, com insiste en la misma idea el vicepresidente de la entidad, Polo Quinteiro.

La necesidad de esta ONG es este año mayor que el anterior porque ha dejado de recibir 500.000 kilos de comida procedente de las ayudas europeas, como explica Santamaría.

"Hemos dejado de recibir fondos de la UE que venían a través del Ministerio de Cultura. En 2023 se redujeron al 50% y en este 2024 a 0. Eso es porque ha cambiado el modelo de financiación de la UE por la tarjeta monedero, pero la tarjeta monedero no llega a todas las personas a las que llegaban estos fondos, por lo tanto digamos que la misión del banco es intentar que esa gente no quede desatendida. Es gente que necesita comer todos los días y nosotros tenemos como compromiso que no se queden sin esa ayuda".

El compromiso del Banco de Alimentos se apoya en el compromiso de la ciudadanía, que es la que hace posible su actividad, de ahí este SOS cuando la Gran Recogida está a punto de comenzar.