Sin lanzaderas a Santiago y bronca política por el cierre de Peinador

El aeropuerto vigués de Peinador cerrará sus puertas del 6 al 30 de mayo, ambos icluidos, por las obras de reparación de la pista de aterrizaje que AENA tiene previsto ejecutar desde hace casi un año. Y los pasajeros, los principales damnificados, no dispondrán de una lanzadera de autobuses entre Vigo y el aeropuerto de Lavacolla en Santiago, a donde se desviarán la mayoría de los casi 600 vuelos que tendrían que haber despegado o aterrizado en Penador en esas fechas.

La noticia es conocida desde hace mucho, tanto es así que el pasado mes de julio el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se comprometió públicamente a dar una solución a los viajeros y a acometer el coste de las lanzaderas con las compañías aéreas.

"Creo que se pueden minimizar así los efectos colaterales del cierre de la pista. Yo lo oferto y hablaré con el aeropuerto y las compañías, para dar todas las facilidades y que durante esos 20 días podamos operar de esta forma” aseguró entonces.

Sin lanzaderas

Sin embargo, cuando quedan menos de un mes para que se cierre el aeropuerto, no hay solución a la vista para los pasajeros. El Concello lo descartó, asegura, por la demora de las aerolíneas en confirmar los horarios, lo que le ha impedido el contrato de la lanzadera.

Ante las crítcias recibidas, este miércoles el alcalde ha señalado a la Xunta de Galicia y al PP de Vigo, a cuyos miembros ha tildado de ignorantes, mientras que ha ensalzado el hecho de que el Gobeirno deEspaña vaya a invertir 24 millones en la reparación de la pista del aeródromo.

"El Ayuntamiento no pudo poner autobuses porque no sabíamos los tiempos y los horarios y de qué forma se iba a derivar el tráfico al aeropuerto de Santiago, pero oímos con sorpresa que el PP recrimina que no pongamos autobuses. Yo le tengo que recordar a los ignorantes del Partido Popular que el trayecto de Vigo-Santiago supera Vigo, se pasa por muchos munipios, competencia directa de la Xunta de Galicia", ha dicho Caballero, que ha vuelto a asegurar que la Xunta subvenciona vuelos en Lavacolla, lo que ha negado la Xunta en infinidad de ocasiones.

Respuesta

La respuesta al alcalde se la ha dado Ana ortiz, en calidad de delegada territorial de la Xunta en Vigo y de cabeza visible de la Junta Gestora del PP en Vigo, y le ha afeado las "faltas de respeto a sus compañeros de corporación" y "la falta de memoria" que aqueja al alcalde últimamente.

Una vez más, Ortiz ha explicado que la última ocasión en que la Xunta subvencionó un vuelo en el aeropuerto de Santago fue en 2013.