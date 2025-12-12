El gobernador de Rotary explica en Extremadura su misión: de un televisor para ancianos a la lucha mundial contra la polio

El gobernador de Rotary del distrito 2201, José Manuel González Cuevas, ha visitado Extremadura para conocer de cerca la labor de la organización en la región. Durante su estancia en Guadalupe, donde ha sido recibido por el ayuntamiento, ha explicado la misión y el alcance de esta entidad internacional que une a millones de personas bajo el lema de "hacer el bien a la gente que necesita".

¿Qué es Rotary?

González Cuevas define Rotary como un acto de "voluntariedad", una decisión personal de "dejar el sofá de casa" para entregarse a quienes lo necesitan. Según ha explicado, "en Rotary no se puede estar por estar, sino hay que estar para aportar". Es una filosofía que impulsa a sus socios a colaborar activamente para mejorar su entorno.

Esta organización a nivel mundial cuenta con 1,3 millones de rotarios repartidos en 532 distritos. El que él representa, el 2201, abarca Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura y Canarias, sumando un total de 4.500 socios que trabajan en proyectos solidarios.

Proyectos de impacto local y global

La labor de Rotary se materializa en acciones de distinta escala. Como ejemplo de un proyecto local, González Cuevas ha mencionado la donación de una "televisión grande" a una residencia de la tercera edad en Guadalupe que acoge a 120 ancianos. Un pequeño detalle que, según sus palabras, sirve para hacer feliz a todo un colectivo.

Entregándoles esa televisión les hemos hecho felices" José Manuel González Cuevas Gobernador de Rotary International

A nivel global, el proyecto más emblemático de Rotary es la lucha para erradicar la polio. Cada año, la organización aporta 50 millones de dólares, a los que la Fundación Bill y Melinda Gates suma otros 100 millones. A pesar de los esfuerzos, González Cuevas ha señalado que la enfermedad persiste con 29 casos en Pakistán y 8 en Afganistán debido a las guerrillas que dificultan el acceso.

Una vida dedicada a la causa

La implicación de José Manuel González Cuevas con la organización viene de lejos. Lleva 25 años en el mundo rotario, de los cuales ha dedicado veinte a distintas responsabilidades en el distrito, como asistente de gobernador durante 14 años. Su mandato actual como gobernador cubre el periodo 2025-2026.

Sumar corazón y talento tejiendo una amistad auténtica e implicada absolutamente sin reservas" José Manuel González Cuevas Gobernador de Rotary International

Para el gobernador, la clave de Rotary es sentirse "integrado y feliz", siendo consciente de que hay que "dar algo para la gente necesitada". En su discurso de toma de posesión, resumió la esencia de la organización como el acto de "sumar corazón y talento tejiendo una amistad auténtica e implicada absolutamente sin reservas". Es, concluye, un colectivo para coordinarse y lograr "un mundo mejor".