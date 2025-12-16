Regalar oro, un "valor seguro": la inversión perfecta para Navidad y Reyes

Cuando se acerca la temporada de regalos, una buena joya o un accesorio de firma se consolidan como una excelente alternativa para obsequiar en Navidad o Reyes. Así lo asegura Manuel Pato, gerente de Joyería Suiza, un establecimiento con 61 años de trayectoria empresarial ubicado muy cerca del Corte Inglés de Vigo, en la calle Venezuela.

Pato enfatiza que una joya no es solo un objeto, sino algo que simboliza “algo en perdurar”, buscando transmitir un “pequeño cariño o recuerdo”.

El Retorno del Oro de los Ochenta

Durante una entrevista en COPE, el gerente destacó que el oro está actualmente "en alza" y se mantiene como un "valor seguro". Al regalar una pieza de oro, el comprador tiene la garantía de que siempre conservará su valor a futuro.

Aunque a menudo se buscan piezas especiales para momentos trascendentales como un enlace o matrimonio, las Navidades también motivan la búsqueda de un regalo especial. Pato ha notado un cambio en los hábitos de consumo, especialmente la entrada de gente joven en el mundo de la joyería. Esta nueva generación está impulsando el regreso del oro amarillo, una tendencia que evoca la época de los años 80.

Además, la joyería se esfuerza por desmitificar la idea de que solo atiende a presupuestos altos. Pato asegura que tienen productos que sirven como una “primera entrada en joyería” para la juventud, como pendientes de arito de oro que pueden encontrarse entre los 150 y 200 euros.

En cuanto a los productos estrella para la temporada, si bien las sortijas (anillos) son piezas clave por deferencia, Pato señaló que el elemento que está teniendo “más tirón” son los “puntos de luz”. Estos regalos consisten en una cadenita sencilla acompañada de un diamante o una piedra de color con algún detalle blanco.

Regalos para Caballero: Estilográficas y Cinturones de Firma

Más allá de la joyería, Joyería Suiza amplía su oferta con accesorios pensados como “un detalle muy bonito” para hombres. La tienda cuenta con pulseras, colgantes y relojes, pero destacan las estilográficas (plumas) de marcas como Montegrappa o Dupont. Pato considera la estilográfica una idea “muy original” para regalar a un padre o novio.

Otros artículos de firma, como los cinturones de Dupont, también se presentan como opciones excelentes. Estos cinturones a menudo son reversibles (con piel negra por un lado y piel marrón por el otro), siendo piezas que la gente suele recibir como regalo en lugar de comprarlas por sí misma.

Con 61 años de trayectoria y casi 50 años de experiencia de Manuel Pato cara al público, la joyería ofrece asesoramiento completo, asegurando que tratarán de “asesorar perfectamente” a aquellos clientes que tienen dudas sobre qué regalar.