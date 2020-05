¿Qué hacer si localizas una granada de la Guerra Civil Española?

¿Qué hacer si te encuentras una granada de la Guerra Civil Española? Ante todo extremar las precauciones y lamar de inmediato a la Guardia Civil a través del teléfono 062. Esto es lo que ha tenido que hace run vecino del municipio pontevedrés de Vilaboa tras localizar dos granadas en un galpón próximo a su vivienda.

Granadas de la Guerra Civil Española.

Los especialistas TEDAX del Servicio de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Pontevedra fueron los encargados de recoger las dos granadas de la Guerra Civil Española que fueron localizadas el pasado lunes, 25 de mayo por un vecino de Vilaboa (Pontevedra) cuando estaba realizando labores de limpieza en un galpón anexo a su domicilio. Los arefectos estaban ocultos en una caja de madera.

Tras el hallazgo, el hombre se puso en contacto con el Puesto de la Guardia Civil de Moaña, a través del Centro Operativo Complejo de la Comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra. De esta manera, se activó el protocolo de actuación por parte de los especialistas en desactivación de explosivos de la Guardia Civil para la recogida y neutralización de los dos artefactos. El equipo TEDAX que se desplazó hasta Vilaboa y allí pudieron confirmar que se trataba de una granada de mortero y otra de mano defensiva, de las denominadas “polaca”. L

as dos granadas a pesar de su antigüedad y de su mal estado de conservación mantienes activas sus propiedades explosivas, por lo que su manipulación es extremadamente peligrosa ya que los mecanismos de seguridad con los que se diseñaron se encuentran deteriorados por la corrosión. Para evitar estos riesgos, los Técnicos Especialistas en Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil aconsejan no abandonar estos artefactos como basura y reiteran que la forma de actuar ante el hallazgo de algún artefacto explosivo consiste en no tocar ni manipular el objeto, señalizar y acordonar la zona y avisar de inmediato a la Guardia Civil a través del teléfono 062.