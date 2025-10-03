La viguesa que logró romper su adicción con el juego en línea: "El problema siempre es ganar"

Vigo se convierte este fin de semana en el epicentro de la lucha contra las adicciones con la celebración del 25º Congreso FEJAR, bajo el lema "Remando hacia la rehabilitación". Entre los expertos, psicólogos y profesionales, destaca la presencia de Patricia Fernández, una viguesa que, tras años sumida en el silencio de la ludopatía, ofrece ahora su historia como un ancla para quienes buscan la luz.

"ganar es siempre el problema"

Patricia, profesora de educación infantil, rompe con el tópico del adicto al juego, demostrando que esta enfermedad no entiende de edades ni de clases sociales. Estuvo enganchada al casino online durante un doloroso periodo de entre ocho y diez años. Ella describe el inicio de su adicción como algo "muy fácil", un simple anuncio mientras navegaba por internet que prometía: "mete 20 € y te damos más".

Paradójicamente, el verdadero problema no fue perder al principio, sino ganar. Patricia explica que la victoria es lo que el cerebro "recuerda" y "quiere buscar", lo que te introduce en una "borágine de la que ya no puedes salir".

Patricia, ex adicta al juego on line

deudas y estigma social

El juego online le costó a Patricia una deuda colosal de unos 50.000 €. Una de las características más crueles de su adicción fue el secretismo. A diferencia de otras adicciones más visibles, la ludopatía se esconde fácilmente. Ella mantuvo su enfermedad en absoluto secreto de su familia, recurriendo a préstamos y créditos rápidos de bancos para financiar su espiral, buscando mantener una fachada de normalidad a toda costa.

hablarlo, el primer paso

Hoy, afortunadamente, Patricia lleva dos años rehabilitada. Su primer y más difícil paso hacia la recuperación fue "contarlo". Subraya que, aunque no se tenga la confianza para hablar con un amigo o familiar, hay que buscar profesionales en terapia. El primer paso crucial es "hablarlo, contarlo, liberarte de ese peso y de ese secreto".

La recuperación es un camino largo y complejo que, en su caso, como mínimo requiere un año y medio de terapia, pasando por diversos procesos de recuperación económica y personal.

Con la intención de iluminar este camino para otros, Patricia ha volcado su experiencia en un libro titulado "Fuera de juego". Relatar su historia fue esencial para que otros pudieran verse reflejados y encontrar las "opciones que hay para salir", una guía que ella no encontró cuando más la necesitaba.

Patricia insiste firmemente en que la ludopatía debe dejar de ser vista como un "vicio" o un "ocio" y ser reconocida socialmente como lo que es: una enfermedad. Si una persona cuenta que tiene cáncer recibe apoyo, y la ludopatía, que afecta el control del cerebro, merece el mismo trato.

la salud mental no es una prioridad

Sin embargo, Patricia señala una cruda realidad: la salud mental está muy "desprotegida" por la administración pública. Las consultas especializadas son escasas, haciendo el seguimiento casi imposible por la vía pública. Es gracias a asociaciones de gran valor como AGAJA (Asociación Gallega de Jugadores Anónimos) en Vigo, o FEJAR, que muchos adictos encuentran la ayuda necesaria.

Patricia Fernández, cuya intervención en el congreso de Vigo está prevista para este domingo, es una prueba viva de que la recuperación es posible, no solo para ella, sino para abogados, médicos, o cualquier persona "de todas las clases sociales" que pueda caer en esta trampa silenciosa. Su voz es un recordatorio humano de la urgencia de desterrar los prejuicios y de la necesidad de apoyo para "remar hacia la rehabilitación".