Qué hacen los prácticos del Puerto de Vigo y qué se exige para ejercer esta profesión clave

Los prácticos del Puerto de Vigo constituyen un cuerpo técnico esencial para que la entrada, el atraque y la salida de los buques se realicen con seguridad, precisión y respeto al medio ambiente marino. Así lo explica Juan Vilches, máximo responsable de las embarcaciones de los prácticos en Vigo, que pone el foco en una labor poco visible para el gran público, pero decisiva para el día a día de la actividad portuaria. Este viernes, además, la corporación ha presentado oficialmente su nueva embarcación de servicio, en un acto de presentación, bendición y amadrinamiento en el que participa el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana.

La función de los prácticos en el Puerto de Vigo

Vilches define a los prácticos como asesores directos del capitán o de la persona que lleva el mando del buque o artefacto flotante durante las maniobras en las aguas interiores del puerto de Vigo. Estos profesionales embarcan mediante las escalas reglamentarias, ascienden hasta el puente y allí intercambian información con el capitán sobre los medios de propulsión y maniobra del barco, el atraque asignado y la ruta exacta hasta el muelle.

Su misión, subraya, es que cada maniobra de atraque y desatraque se lleve a cabo con todas las garantías, evitando incidentes que puedan comprometer la seguridad de la navegación, la vida humana y la propia ría de Vigo, cuya riqueza económica y ambiental depende en buena medida de un tráfico marítimo ordenado. Vilches rechaza el símil de “aparcacoches” y recuerda que el practicaje es un servicio portuario técnico‑náutico regulado por normativa estatal, concebido como un asesoramiento especializado para la navegación en zonas portuarias o adyacentes.

La Autoridad Portuaria establece las condiciones de prestación del servicio, delimita la zona de practicaje, fija tiempos de respuesta y determina el número de prácticos necesarios para garantizar la seguridad del tráfico en cada puerto. Además de asistir en maniobras rutinarias, las corporaciones de prácticos colaboran con la Administración en tareas de salvamento, lucha contra la contaminación y gestión de emergencias marítimas.

Requisitos para ser práctico de puerto en España

Para ejercer como práctico de puerto en España, la exigencia formativa y profesional es elevada. Vilches detalla que el punto de partida es ser capitán de la Marina Mercante y acreditar al menos dos años de mando efectivo en buques de más de 1.000 toneladas de arqueo bruto. A esa experiencia se suma un proceso selectivo específico: es necesario superar unas pruebas convocadas por la Dirección General de la Marina Mercante, que evalúan conocimientos de navegación, normativa portuaria, seguridad marítima y particularidades del puerto en el que se va a prestar servicio.

En el caso de Vigo, estos requisitos se traducen en un equipo de prácticos con alta especialización, conocedor al detalle de la ría, sus calados, corrientes y vientos dominantes. Su trabajo se apoya en embarcaciones específicas, como la nueva lancha presentada por la corporación, que permite llegar con rapidez a cualquier buque, grande o pequeño, y refuerza así la seguridad de uno de los puertos más activos del noroeste peninsular.