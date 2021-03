El Juez impide a una madre irse a vivir a Japón con su hija de 6 años porque perdería el contacto con el padre

Cuando dos personas se separan siempre se intenta poner espacio de por medio, pero situación bien distinta es si tienen hijos. Aquí prevalece el interés de los menores y esto mismo es lo que ha determinado un Juzgado de Vigo que impide a una madre llevarse a su hija a Japón porque esto supondría mantenerla separada de su padre.

Así lo ha determinado la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en la ciudad olívica. El magistrado considera que si la niña, de seis años, viaja al país asiático supondría "una más que previsible quiebra" del contacto con su padre. Además, entiende que esta decisión supondría "un cambio tan radical" en la vida de la menor que no aportaría para ella beneficio alguno.

La madre comunicó al padre de la menor en 2018 que se quería ir a vivir a Japón.

Separados ya desde hace unos años, la madre comunicó en el año 2018 al padre de su hija su intención de trasladarse a vivir a Japón, país en el que por cierto había nacido esta mujer ya que sus padres (abuelos de la niña) se encontraban en aquella zona en labor misionera. Tras separarse, ella se fue a vivir a Valladolid y el padre se quedó en Vigo. Durante las vacaciones de Semana Santa, verano o Navidad, la pequeña viajaba a la ciudad olívica para pasar esas fechas junto a su padre y la familia de este. Además, mantiene contacto diario a través de videollamadas.

Cuando la madre de su hija le comunicó que quería viajar a Japón e instalarse allí, el padre se opuso. La mujer alegó que mantenía una relación con una persona que vive en Japón, también presentó una oferta de trabajo y aseguró que la menor iría allí a una escuela infantil, pero el Juzgado no le da la razón. La Audicencia Provincial no le concede la autorización para trasladar a la pequeña por un lado por la distancia que hay entre España y el país nipón, de hecho no existe vuelo directo. Y por otro lado, por las diferencias culturales: otro idioma, otras costumbres y la pérdida de contacto con las familias.

Así que por el momento, según ha determiando el Juez, la menor se queda en España.