Continúa la tensión en Cabo Home entre mariscadores de O Morrazo y de Arousa

Se mantienen las tensiones entre los percebeiros de Cangas y los bateeiros de Arousa en las inmediaciones de Cabo Home donde la Guardia Civil tuvo que desplegar un importante dispositivo durante al menos cuatro horas para evitar que los enfrentamientos entre ambos colectivos fuesen a más.

La "guerra" comenzó cuando cerca de un centenar de bateeiros procedentes de a Illa de Arousa trataron de acceder a la zona de Costa da Vela para la recogida de mejilla. Pero los percebeiros de Cangas se niegan a que realicen esta actividad y acudieron hasta el lugar para impedirlo. Ante la tensión surgida entre ambos grupos, la Guardia Civil tuvo que desplegar a cerca de 60 agentes en la zona para identificar a los implicados y así mismo comprobar que contaban con permisos para poder realizar esos trabajos.

La mejilla, el producto que quieren retirar los mariscadores arousanos es fuente de alimentación de los crustáceos de la zona, por lo que los percebeiros de Cangas se openen a que sea capturado pues su desaparición provocaría un desequilibrio en su actividad.

Escenas que se repiten una semana después.

Hace tan sólo una semana ya se produjeron enfrentamientos entre los mariscadores de ambas localidades pontevedresas. De hecho, es una situación que ya viene de lejos. Y es que el colectivo de mariscadores de Cangas asegura que la inmersión de los bateeiros de Arousa pondría en peligro su trabajo del que viven muchas familias de la zona. Los bateerios de Arousa por su parte aseguran que al no estar prohibido el acceso a la zona pueden desarrollar su actividad. Con todo, solicitan la mediación de al Xunta de Galicia, en concreto de la Consellería do Mar, para poder resolver un conflicto que no hace más que agrandarse.