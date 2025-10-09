Celta y Ourense, 'xuntos contra o lume'

El fútbol como elemento unificador. Como elemento capaz de juntar al público con una finalidad que vaya más allá de animar por que tu equipo gane los tres puntos. Eso sucedió anoche en Vigo, en un día que ya forma parte de la historia del deporte gallego.

El pasado mes de agosto, unos terribles incendios fundieron a negro los montes de una gran parte del territorio de la provincia de Ourense. Y, lo que es todavía más sobrecogedor, pusieron en serio peligro a la población, que se vio obligada a dejarlo todo sin mirar atrás.

Según las cifras expuestas en el Parlamento gallego por el propio presidente de la Xunta, en la provincia ourensana ardieron unas 120.000 hectáreas de bosque y matorral. Lo que viendo siendo el equivalente a 200.000 campos de fútbol.

Por eso, el Celta y la Real Federación Gallega de Fútbol se dieron la mano con un único fin, conseguir la mayor cantidad de dinero posible para destinarlo a la reforestación del monte quemado.

Era un partido para o desfrute da xente e para apoiar a quen sufriu os incendios, gracias ós que axudaron" Pablo Meixús Jugador del RC Celta

Casi 6.000 personas estuvieron en el estadio vigués para presenciar un partido donde el resultado era lo menos importante. Se enfrentaban el propio Celta y un combinado de jugadores de equipos de la provincia de Ourense, cómo la UD, el Arenteiro o el Verín, entre otros.

Hubo tiempo también para hacer un merecido y sentido homenaje a quienes trabajaron de forma incasable para apagar los fuegos. Bomberos, brigadistas y personas anónimas que pusieron sus vidas en riesgo para ayudar a los demás.

Por ello, Balaidos vivió una tarde noche de fiesta y muchas emociones donde, además de recaudar fondos, era importante dejar un mensaje bien claro: que se pongan los medios necesarios para evitar que se repita semejante desgracia.