El Banco de Alimentos de Vigo impide que más de tres toneladas de comida de Conxemar acaben en el cubo de la basura

La Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo logró recoger unos 3.500 kilos de productos durante la última jornada de la 26ª Feria Internacional de Productos del Mar Congelados, Conxemar. La acción, que se desarrolló este jueves, contó con la participación de una treintena de voluntarios y voluntarias —la conocida marea azul— que, equipados con sus petos distintivos, retiraron la mercancía sobrante que decenas de expositores decidieron donar, asegurando su correcta conservación.

Para garantizar la trazabilidad y el estado óptimo de todos los alimentos, la empresa Casa Botas cedió espacio en uno de sus congeladores industriales. Este es el segundo año consecutivo en el que el Banco de Alimentos es la única entidad autorizada para recibir lo expuesto en la feria, en su mayoría pescado congelado de alto valor nutricional y en perfectas condiciones para el consumo.

La organización expresó su agradecimiento a Conxemar por facilitar nuevamente esta iniciativa en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI), así como a las empresas colaboradoras. Mención especial recibió Steff, por ceder un camión frigorífico para almacenar la mercancía; Supermercados Froiz, por facilitar una treintena de carros con los que trasladar los alimentos; y Casa Botas, por ofrecer su infraestructura de congelación en el puerto vigués.

MÁS DE 150 ENTIDADES SOCIALES SE VERÁN BENEFICIADAS

Parte de lo recogido comenzó ya a distribuirse desde el almacén de Lavadores entre las 154 entidades benéficas y ONG que atiende el Banco de Alimentos, con un alcance que supera las 20.000 personas en situación de vulnerabilidad. La Fundación reafirma así su compromiso contra el desperdicio y a favor de la solidaridad alimentaria.