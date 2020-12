Te ayudamos a decorar la mesa y a elaborar dos aperitivos y un plato principal para estas fiestas

Nos vamos preparando para la noche tan especial que viviremos hoy. Diferente sí, pero Nochebuena. Por un lado vamos a hablar con Clara Pulido, profesional Home Staging y Orden Creativo. Ella nos propone una forma sencilla y original para decorar nuestra mesa. Una propuesta con la que nos demuestra que cno es necesario gastar mucho dinero para lograr una decoración bonita propia de una noche especial como esta. También le pregunté a Clara por aquello que debe ser imprescindible en una mesa para celebrar estas fiestas. Y sin duda su respuesta es para tomar nota.

Y una vez que tenemos preparada la mesa..y llena de alegría e ilusión ¿Qué te parece si preparamos un menú sencillo para esta Nochebuena o para la comida de Navidad? Lo he pensado todo y por eso me he puesto en contacto con una profesional como es Elena Zulueta, directora y chef profesional de la Escuela de Hostelería de Galicia y de Vigo Harina Blanca. Coge papel y boli para anotar los ingredientes y también los pasos que debemos seguir. Para comenzar, primero nos habla de dos aperitivo que son muy fáciles de hacer. Unas ideas sencillas para estos aperitivos y cuando los tengamos listos ¿qué pasa con el plato principal? También tenemos una buena opción para servir en nuestra mesa. Elena nos explica un plato, un poco más elaborado que lo que hemos escuchado hasta ahora con estos dos aperitivos pero al que tampoco tenemos que tener miedo.

Nos explica este plato principal, un poco más elaborado. Una vez que lo finalizamos sólo tenemos que emplatar y servir en la mesa que previamente con la ayuda de Clara Pulido hemos preparado y dejado muy bonita para celebrar esta Nochebuena y también, por qué no, sirve para una mesa especial para la comida de Navidad. Será diferente, sí, pero con la esperanza ya puesta en que en un año lo celebraremos como nos gusta. Como siempre y con los de siempre.