Puerto Lumbreras consigue récord de visitas en su feria de primavera

La cuarta edición de la feria comercial y turística ‘El Puerto en flor’ ha cerrado sus puertas en Puerto Lumbreras con un éxito de participación sin precedentes. Desde el 19 al 22 de marzo, coincidiendo con el puente de San José, más de 20.000 personas han visitado el municipio para disfrutar de las más de un centenar de actividades programadas para dar la bienvenida a la primavera, la cifra más alta desde que se celebra el evento.

Un modelo de éxito

La alcaldesa, María Ángeles Túnez, ha confirmado el dato y ha destacado que la feria se consolida como "un modelo de ocio, cultura y turismo de éxito". Según Túnez, el evento ha convertido a la localidad en una referencia de la gastronomía, el comercio y el ocio durante estos días festivos.

Un modelo de ocio, cultura y turismo de éxito" María Ángeles Túnez Alcaldesa de Puerto Lumbreras

Impulso a la economía local

El objetivo principal de la feria es la promoción de los pilares económicos del municipio: la hostelería, el comercio y el sector de la floricultura y la flor ornamental cortada. Además, la alcaldesa ha recordado que la localidad ha contado con "una decoración espectacular" gracias a las 17.000 macetas de flor donadas por una empresa local para engalanar las calles.